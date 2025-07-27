Саудовский клуб готов платить Исаку более £ 30 млн в год

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

Согласно данным британского издания «The Guardian», «Аль-Хиляль» вышел на нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака с мегавыгодным предложением.



Футболисту готовы платить 600 тыс фунтов в неделю чистыми – примерно 31,2 миллиона в год. Отдельным пунктом также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты за победы в местной Про-лиге и азиатской ЛЧ.



Интересно, что и «Ньюкасл», и «Аль-Хиляль» находятся под крылом одного владельца, коим является Суверенный фонд Саудовской Аравии.



До этого момента главным претендентом на шведа считался «Ливерпуль», но английский гранд не в состоянии предложить аналогичные финансовые условия. Кроме того, «мерсисайдцы» пока не подтвердили готовность выложить £ 120 млн, которые «Ньюкасл» требует за своего подопечного.



Исак стал игроком «сорок» в 2022 году. В сезоне-2024/25 году он отыграл в 42 матчах (с учетом всех турниров), отметившись 33 результативными действиями: 27 голов и 6 результативных пасов.