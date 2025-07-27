«Сити» может подписать Пакета после снятия с игрока обвинений в ставках

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

В пятницу, 25 июля, стало известно, что с Лукаса Пакета сняты все обвинения (в ставках на спорт), из-за которых в 2023-м сорвался его переход в «Манчестер Сити». Как сообщается на страницах «TBR Football», «небесно-голубые» продолжают следить за ситуацией и могут возобновить переговоры о трансфере.



Ранее стороны уже договаривались о сделке на сумму 80 000 000 фунтов, но теперь стоимость атакующего полузащитника может упасть более чем вдвое.



Напомним, Пакета подозревали в умышленном получении желтых карточек в матчах против «Лестер Сити», «Астон Виллы», «Лидс Юнайтед» и «Борнмута» в сезонах-22/23 и 23/24. В случае подтверждения нарушений ему грозила пожизненная дисквалификация.



Бразилец связан контрактом с «молотобойцами» до 30 июня 2027 года. В завершившемся сезоне он выходил на поле 36 раз во всех соревнованиях, забив 5 голов.



По версии аналитиков «Transfermarkt», 27-летний хавбек стоит € 28 млн.