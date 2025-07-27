«Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Ренана

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

Карьера защитника Роберта Ренана, который в данный момент принадлежит «Зениту», может продолжиться в чемпионате Турции.



Газета «Takvim» утверждает, что представители стамбульского клуба уже вышли на контакт с руководством российской команды для обсуждения условий сделки. «Зенит» намеревается выручить за 21-летнего исполнителя не менее 15 миллионов евро. При этом «чёрные орлы» рассчитывают на приличную скидку, а также собираются предложить схему рассрочки платежа на несколько лет.



Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023-го свободным агентом, но не сумел закрепиться в основном составе «сине-бело-голубых». В начале 2024 года его отправили в аренду в бразильский «Интернасьонал», а последний сезон центрдеф отыграл в саудовском «Аль-Шабабе».



За время пребывания в клубе из Санкт-Петербурга Роберт поучаствовал в 18 матчах, но ни разу не отличился результативными действиями. Контракт футболиста с «Зенитом» актуален до 2028 года.



Согласно «Трансфермаркт», рыночный ценник на бразильца составляет 7,5 млн евро.