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«Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Ренана

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

Карьера защитника Роберта Ренана, который в данный момент принадлежит «Зениту», может продолжиться в чемпионате Турции.

Газета «Takvim» утверждает, что представители стамбульского клуба уже вышли на контакт с руководством российской команды для обсуждения условий сделки. «Зенит» намеревается выручить за 21-летнего исполнителя не менее 15 миллионов евро. При этом «чёрные орлы» рассчитывают на приличную скидку, а также собираются предложить схему рассрочки платежа на несколько лет.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023-го свободным агентом, но не сумел закрепиться в основном составе «сине-бело-голубых». В начале 2024 года его отправили в аренду в бразильский «Интернасьонал», а последний сезон центрдеф отыграл в саудовском «Аль-Шабабе».

За время пребывания в клубе из Санкт-Петербурга Роберт поучаствовал в 18 матчах, но ни разу не отличился результативными действиями. Контракт футболиста с «Зенитом» актуален до 2028 года.

Согласно «Трансфермаркт», рыночный ценник на бразильца составляет 7,5 млн евро.

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