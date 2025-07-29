Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру»

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

Футболист ЦСКА Виллиан Роша изъявил желание продолжить свою профессиональную деятельность в другом клубе.



По данным «Чемпионата», защитник попросил руководство «армейцев» рассмотреть возможность его перехода в эмиратский клуб «Аль-Джазира». Однако пока решение по этому вопросу не принято.



Ранее агентство «Sferico Sport Management», ведущее дела Роши, сообщило, что позиция ЦСКА остается неизменной: руководство не планирует продавать 30-летнего бразильца, несмотря на заинтересованность из ОАЭ.



Виллиан присоединился к столичной команде осенью 2022 года. С того момента он провел 106 поединков, отметившись семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Действующий контракт центрбека рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 6 000 000 евро.