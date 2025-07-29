«Ювентус» готовит новое предложение по Коло Муани

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Ювентус» продолжает работать над возвращением Рандаля Коло Муани.



Согласно данным итальянских СМИ, форвард «Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе в стан «бьянконери» и уже проинформировал парижский клуб о своем решении, отклонив альтернативные предложения.



Игор Тудор, возглавляющий «Юве», поддерживает трансфер француза. В ближайшее время должно поступить новое предложение от спортивного директора туринцев Дамьена Комолли. Речь идет об аренде с оплатой 10 млн евро и последующим выкупом при выполнении определенных условий. Итоговая сумма сделки может составить свыше 40 миллионов, но руководители французского гранда настаивают на полностью гарантированном выкупе игрока.



В минувшей кампании, выступая за «Ювентус» на правах аренды, Коло Муани сыграл 22 раза, записав на свой счет 10 голов и 3 ассиста.



Трудовое соглашение 26-летнего футболиста с «красно-синими» истекает летом 2028-го.



Источник: «La Gazzetta dello Sport».