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«Ювентус» готовит новое предложение по Коло Муани

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Ювентус» продолжает работать над возвращением Рандаля Коло Муани.

Согласно данным итальянских СМИ, форвард «Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе в стан «бьянконери» и уже проинформировал парижский клуб о своем решении, отклонив альтернативные предложения.

Игор Тудор, возглавляющий «Юве», поддерживает трансфер француза. В ближайшее время должно поступить новое предложение от спортивного директора туринцев Дамьена Комолли. Речь идет об аренде с оплатой 10 млн евро и последующим выкупом при выполнении определенных условий. Итоговая сумма сделки может составить свыше 40 миллионов, но руководители французского гранда настаивают на полностью гарантированном выкупе игрока.

В минувшей кампании, выступая за «Ювентус» на правах аренды, Коло Муани сыграл 22 раза, записав на свой счет 10 голов и 3 ассиста.

Трудовое соглашение 26-летнего футболиста с «красно-синими» истекает летом 2028-го.

Источник: «La Gazzetta dello Sport».

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