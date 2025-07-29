«Спартак» покупает Жедсона за 25 млн евро

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Спартак» близок к заключению самой дорогостоящей сделки в своей истории.



Руководству команды удалось согласовать со стамбульским «Бешикташем» переход центрального полузащитника Жедсона Фернандеша. «Красно-белым» придется раскошелиться на 20 млн евро, причем выплата будет произведена единовременно. Дополнительные бонусные отчисления могут увеличить сумму до 25 миллионов.



Согласно условиям сделки, половину от этих средств получит лиссабонская «Бенфика», которой принадлежит 50% прав на 26-летнего португальца.



До этого момента рекорд по стоимости приобретения игрока в «Спартаке» принадлежал Леви Гарсии. За его подписание клуб заплатил € 18,7 млн («Transfermarkt»).



В сезоне-2024/25 в активе Фернандеша 49 матчей с 12 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Источник: «Metaratings».