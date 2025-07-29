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«Барселона» не может начать переговоры с де Йонгом из-за судебного иска

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Барселона» намерена сохранить в своих рядах Френки де Йонга и готова предложить ему новый долгосрочный контракт.

Как сообщается на страницах издания «Mundo Deportivo», клуб рассчитывает заключить соглашение с нидерландским футболистом по схеме «3+1» (3-летний контракт с опцией продления еще на 1 сезон).

Однако перед этим игроку предстоит урегулировать вопросы с действующим агентом Али Дурсуном. Как известно, у сторон случился конфликт, приведший к судебному разбирательству. До тех пор, пока Френки не сменит консультирующую его компанию, каталонцы не смогут приступить к официальным переговорам о новых условиях сотрудничества.

Де Йонг защищает цвета «Барсы» с 2019 года и остается важной частью команды. В прошедшем сезоне он наиграл 46 матчей, отличившись двумя мячами и таким же количеством ассистов. Его текущий договор с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года.

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