«Боруссия» Д раздумывает над возвращением Санчо

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

«Боруссия» из Дортмунда задумалась о возвращении в команду Джейдона Санчо. Напомним, права на вингера находятся у «Манчестер Юнайтед».



Ранее главным претендентом на англичанина называли «Ювентус», но итальянский топ-клуб так и не смог договориться с «красными дьяволами» о переходе.



По словам инсайдера Патрика Бергера, руководство «шмелей» на внутреннем совещании обсуждало перспективы возвращения 25-летнего исполнителя. Если летом 2021 года «манкунианцы» заплатили за Санчо 85 миллионов евро, то теперь его трансферная стоимость оценивается в € 28 млн (согласно «Transfermarkt»). Впрочем, «Юнайтед» вряд ли получит такую сумму – вероятная цена сделки варьируется в районе 17-20 миллионов.



Санчо уже хорошо знаком с «Боруссией». Он провел в Дортмунде четыре года (2017-2021), а во второй половине сезона-23/24 снова выступал за немецкую команду, но уже в статусе арендованного игрока. Если стороны найдут компромисс, это станет логичным продолжением сотрудничества.