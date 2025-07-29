Уэсли, на которого претендовал «Зенит», перешел в «Рому»

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

Бразильский защитник «Фламенго» Уэсли продолжит карьеру в итальянской «Роме». Официальный сайт «джаллоросси» подтвердил, что стороны оформили контракт, рассчитанный на пять лет – до лета 2030 года.



Сумма сделки составила 25 млн евро. Такими данными располагает сайт «Transfermarkt».



Ранее в прессе писали, что интерес к футболисту проявлял «Зенит». Петербуржцы готовы были выложить за крайнего защитника 28 миллионов. «Фламенго» рассчитывал получить не менее 30. Кроме того, ходили слухи, что новичок «сине-бело-голубых» Жерсон пытался уговорить соотечественника выбрать Премьер-лигу.



21-летний Уэсли – воспитанник «Атлетико Тубаран» и «Фламенго». В основной команде «стервятников» он дебютировал в 2021 году и с тех пор поучаствовал в 136 поединках (2 гола, 6 результативных передач).