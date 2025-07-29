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«ПСЖ» заплатит «Лиллю» 40 млн евро за вратаря Шевалье

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

Журналист Саша Тавольери сообщает, что «Пари Сен-Жермен» договорился с «Лиллем» о переходе вратаря Люка Шевалье. Сумма сделки составит более 40 000 000 евро (с учетом бонусных отчислений), а контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.

Подчеркивается, что 23-летний француз станет первым номером в воротах парижского клуба, заменив Джанлуиджи Доннарумму. Итальянец покинет «Парк де Пренс», поскольку переговоры о пролонгации соглашения зашли в тупик.

Вторым кипером в «ПСЖ» останется Матвей Сафонов. В минувшем сезоне россиянин выходил на поле 17 раз во всех соревнованиях (попустил 13 голов).

Напомним, по итогам сезона 2024/25 подопечные Луиса Энрике выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стали сильнейшей командой в Лиге чемпионов.

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