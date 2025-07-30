Хавбек «Динамо» Карраскаль в среду прибудет в Бразилию для перехода во «Фламенго»

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Хорхе Карраскаль завершает выступления за «Динамо» и в скором времени продолжит карьеру в другом чемпионате.



«Mash» сообщает, что уже завтра 27-летний футболист отправится в Бразилию, где пройдет медицинское обследование перед переходом в «Фламенго».



Стороны договорились о трансфере за 12 000 000 евро, хотя рыночная стоимость полузащитника, по данным «Transfermarkt», составляет 7 миллионов. Напомним, в 2023-м «бело-голубые» приобрели его у ЦСКА за € 3,5 млн.



Во «Фламенго» колумбийский игрок станет заменой Жерсону, который недавно перешел в «Зенит». Кроме него, клуб из Рио-де-Жанейро рассматривал кандидатуру хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко, но в итоге сделал ставку на Карраскаля.



В прошедшем сезоне на счету Хорхе участие в 26 матчах, семь голов и два ассиста.



Отмечается, что эта продажа войдет в историю «Динамо» как четвертая по стоимости в списке самых дорогих трансферов москвичей.