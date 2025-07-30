Антон Миранчук может вернуться в РПЛ этим летом

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Антон Миранчук может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Данную информацию подтвердил Бартелеми Константен, являющийся спортивным директором «Сьона». По словам функционера, ведутся переговоры с несколькими командами.



В интервью изданию «РБ Спорт» Константен заявил: «Есть вероятность, что Антон уйдет. Мы рассматриваем предложения от российских и турецких клубов».



Миранчук примкнул к «Сьону» осенью 2024 года. До этого он защищал цвета московского «Локомотива». В своем дебютном сезоне в Швейцарии полузащитник сыграл 24 матча, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.



Что касается самого «Сьона», команда завершила прошлый чемпионат на 9 месте (44 очка).



Согласно «Transfermarkt», 29-летний россиянин стоит 2,5 млн евро.