«Челси» хочет подписать защитника «Аталанты»

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

«Челси» всерьез нацелился на защитника Джорджо Скальвини из «Аталанты».



Как сообщается в итальянской прессе, представитель АПЛ уже в ближайшее время выйдет на «Аталанту» с официальным предложением. Лондонцы хотят закрыть сделку до того, как на 21-летнего игрока обратят внимание другие клубы.



Однако «бергамаски» не горят желанием расставаться с молодым талантом. После недавнего ухода Матео Ретеги и возможного трансфера Адемолы Лукмана потеря Скальвини может существенно ослабить состав. Тем не менее, «Tuttomercatoweb» утверждает, что предложение в районе 40 млн евро способно изменить позицию боссов «Аталанты».



Сезон 2024/2025 получился весьма непростым для центрбека: Джорджо сумел восстановиться после тяжелой травмы крестообразных связок, но затем в матче с «Барселоной» он повредил плечо, из-за чего поучаствовал лишь в 8 играх (371 минута на поле) за весь чемпионат.



Эксперты авторитетного веб-ресурса Transfermarkt.de оценивают Скальвини в 35 000 000 евро. Его действующий контракт с «чёрно-синими» истекает в 2028 году.