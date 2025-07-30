Переход Осимхена в «Галатасарай» станет самым дорогим трансфером в истории турецкого футбола

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Нападающий Виктор Осимхен, принадлежащий «Наполи», в ближайшие выходные станет игроком «Галатасарая». По сведениям журналиста Николо Скиры, нигериец уже готовится к переезду в Стамбул.



Инсайдер называет этот переход потенциально рекордным для турецкого футбола – руководство «львов» потратит на сделку 75 миллионов евро.



Ранее интерес к 26-летнему Осимхену проявляли «МЮ» и «Аль-Хиляль», однако приоритетным вариантом для него, судя по всему, стал именно стамбульский клуб.



По ходу сезона-24/25 Виктор уже выступал за «Галатасарай» по договору аренды и продемонстрировал впечатляющую результативность: 26 голов и 5 ассистов в 30 матчах Суперлиги. С учетом всех турниров он набрал 45 очков по системе «гол+пас» (37+8) в 41 игре.