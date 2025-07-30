ЦСКА договорился о трансфере футболиста «Мильонариоса» Руиса

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

ЦСКА близок к усилению атаки – достигнута договоренность с «Мильонариосом» о трансфере левого вингера Даниэля Руиса. Такой информацией располагает журналист Пэпэ Сиерра.



По словам источника, стороны уже договорились по основным условиям сделки, осталось утрясти некоторые формальности. В ближайшее время 24-летний игрок должен получить разрешение на поездку в Российскую Федерацию.



Ранее СМИ распространили информацию, что колумбийский клуб рассчитывает выручить с продажи своего подопечного 3-4 миллиона евро. При этом «армейцы» настроены заполучить Даниэля в аренду с опцией выкупа.



Руис пополнил ряды «Мильонариоса» в 2021 году (сначала он играл за «бело-синих» на условиях аренды из «Форталезы», а с января 2022-го на полноценной основе). С тех пор фланговый нападающий успел провести 196 матчей, став автором 22 мячей и 33 голевых передач.



«Transfermarkt» оценивает колумбийского футболиста в 1,4 млн евро.