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«Манчестер Сити» объявил о переходе в клуб нового вратаря

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Вратарь Джеймс Траффорд, чья карьера начиналась в академии «Ман Сити», вновь стал игроком этого клуба, завершив трансфер из «Бернли». Информация о сделке подтверждена на официальном ресурсе «горожан».

Контракт подписан на пятилетний период. Согласно инсайдерским данным, 22-летний страж ворот обошелся «Сити» в 27 000 000 фунтов (около 31,2 млн евро).

«Возвращение в родной клуб – волнительное событие для меня и моих близких. Здесь работают потрясающие специалисты и царит особая атмосфера. Для меня большая честь снова быть частью этой великой команды», - сказал Траффорд.

Футболист покинул структуру «Сити» в 2023-м, присоединившись к «Бернли», где быстро стал ключевой фигурой. Прошлый сезон Траффорд отыграл на высоком уровне, получив звание лучшего голкипера Чемпионшипа. В 45 поединках он оставил свои ворота «сухими» в 29 случаях, пропустив лишь 16 мячей.

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