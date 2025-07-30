«Манчестер Сити» объявил о переходе в клуб нового вратаря

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Вратарь Джеймс Траффорд, чья карьера начиналась в академии «Ман Сити», вновь стал игроком этого клуба, завершив трансфер из «Бернли». Информация о сделке подтверждена на официальном ресурсе «горожан».



Контракт подписан на пятилетний период. Согласно инсайдерским данным, 22-летний страж ворот обошелся «Сити» в 27 000 000 фунтов (около 31,2 млн евро).



«Возвращение в родной клуб – волнительное событие для меня и моих близких. Здесь работают потрясающие специалисты и царит особая атмосфера. Для меня большая честь снова быть частью этой великой команды», - сказал Траффорд.



Футболист покинул структуру «Сити» в 2023-м, присоединившись к «Бернли», где быстро стал ключевой фигурой. Прошлый сезон Траффорд отыграл на высоком уровне, получив звание лучшего голкипера Чемпионшипа. В 45 поединках он оставил свои ворота «сухими» в 29 случаях, пропустив лишь 16 мячей.