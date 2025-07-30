«Ливерпуль» рассматривает Нусу как замену Диасу

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

В Англии активно обсуждается возможный переход Луиса Диаса из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию». На случай его ухода «мерсисайдцы» уже начали подыскивать замену.



Как стало известно порталу «TheHardTackle», в стане действующего чемпиона Англии рассматривают три кандидатуры: Родриго («Реал»), Малик Фофана («Лион») и Антонио Нусу из «РБ Лейпцига».



Среди перечисленных вариантов наиболее предпочтительным выглядит норвежское дарование. 20-летний крайний нападающий оценивается «быками» в скромные по нынешним меркам 46 миллионов евро.



В прошедшем сезоне норвежец был задействован в 40 официальных встречах, в которых сумел отличиться 5 забитыми мячами и сделал 8 голевых передач.



Не менее убедительно Антонио проявляет себя и в составе национальной команды. За 15 матчей в футболке сборной он поразил ворота соперников 5 раз. Также на счету Нусы семь ассистов.