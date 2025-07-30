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«МЮ» выбрал двух нападающих в качестве приоритетных трансферных целей

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

После того как трансфер Лиама Делапа из «Ипсвича» в «Манчестер Юнайтед» сорвался, «красные дьяволы» начали рассматривать альтернативные варианты для усиления атакующей линии.

«ESPN» информирует, что руководство клуба определилось с двумя ключевыми кандидатами – Олли Уоткинсом и Беньямином Шешко. Нападающие выступают за «Астон Виллу» и «РБ Лейпциг» соответственно.

Оба игрока, по мнению «манкунианцев», наиболее перспективные фигуры на трансферном рынке, особенно после того, как другие востребованные бомбардиры (речь об Уго Экитике и Викторе Дьёкереше) уже определились со своим будущим.

Шешко продемонстрировал впечатляющую результативность в прошлом сезоне: за 45 матчей во всех турнирах он отметился 21 забитым мячом и 6 голевыми пасами. Уоткинс же провел еще более насыщенный сезон – в 54 играх на его счету оказались 17 голов и 14 ассистов.

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