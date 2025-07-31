Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая» ради перехода в клуб Серии А

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

Альваро Мората не прибыл на очередную тренировочную сессию «Галатасарая», продолжая находиться в Испании. Нападающий ожидает решения по своему возможному переходу в итальянский «Комо» к Сеску Фабрегасу. Сведения об этом появились в микроблоге спортивного журналиста Ягыза Сабунджуоглу.



Следует отметить, что 32-летний испанец является игроком «Милана». Действующий контракт связывает его с «россонери» до окончания сезона 2028/29. В настоящее время испанец выступает в Турции на условиях временного соглашения, которое завершится только в январе 2026-го.



Руководство стамбульского клуба озвучило сумму компенсации за досрочное прекращение аренды. Речь идет о 6 миллионах евро.



Напомним, Мората присоединился к «Галатасараю» в феврале. В 16 проведенных матчах он отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами. Специалисты известного ресурса «Transfermarkt» оценивают игрока в 11 млн евро.