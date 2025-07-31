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«Ливерпуль» согласовал контракт с Исаком

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак намерен сменить клуб уже в рамках текущего трансферного окна, и его новым местом работы может стать «Ливерпуль».

По информации авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, шведский центрфорвард уже устно согласовал с «мерсисайдцами» контракт сроком на шесть лет.

Финансовая сторона сделки пока уточняется, но ожидается, что 25-летний Исак получит зарплату, сопоставимую с условиями Уго Экитике, недавно перешедшего в «Ньюкасл».

В то же время руководство «сорок» активно ищет замену своему основному нападающему. Одним из главных кандидатов считается Беньямин Шешко из «Лейпцига», за которого также ведет борьбу «Манчестер Юнайтед».

По версии «Transfermarkt», текущая стоимость Исака – 120 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков Премьер-лиги. Переговоры между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» продолжаются, и, судя по последним данным, стороны движутся к финальному соглашению.

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