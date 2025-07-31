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«Осер» отклонил предложение «Динамо» по Синайоко

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

«Динамо» пыталось усилить свою атакующую линию Лассином Синайоко. Москвичи предлагали «Осеру» € 6 млн, но французский клуб ответил отказом. Об этом сообщается на страницах «L’Équipe».

Вместе с тем, малийский исполнитель находится на радаре у представителя Бундеслиги – «Санкт-Паули».

25-летний Синайоко, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником «Осера». Его дебют за основной состав состоялся в 2021 году. Контракт Ласина с «бургундцами» истекает уже менее чем через год.

В завершившемся сезоне игрок провел 34 матча в Лиге 1, забив 5 голов и сделав 9 результативных пасов.

С 2021 года Синайоко вызывается в сборную Мали. В футболке национальной команды он принял участие в 20 поединках (6 забитых мячей).

Рыночный ценник на форварда равняется в € 4 млн (данные с сайта Transfermarkt.de).

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