«Осер» отклонил предложение «Динамо» по Синайоко

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

«Динамо» пыталось усилить свою атакующую линию Лассином Синайоко. Москвичи предлагали «Осеру» € 6 млн, но французский клуб ответил отказом. Об этом сообщается на страницах «L’Équipe».



Вместе с тем, малийский исполнитель находится на радаре у представителя Бундеслиги – «Санкт-Паули».



25-летний Синайоко, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником «Осера». Его дебют за основной состав состоялся в 2021 году. Контракт Ласина с «бургундцами» истекает уже менее чем через год.



В завершившемся сезоне игрок провел 34 матча в Лиге 1, забив 5 голов и сделав 9 результативных пасов.



С 2021 года Синайоко вызывается в сборную Мали. В футболке национальной команды он принял участие в 20 поединках (6 забитых мячей).



Рыночный ценник на форварда равняется в € 4 млн (данные с сайта Transfermarkt.de).