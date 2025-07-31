В «Бешикташе» раскрыли сумму трансфера Жедсона в «Спартак»

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

В ближайшее время «Спартак» должен сделать официальное объявление о подписании Жедсона Фернандеша.



Технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф поведал в эксклюзивном интервью порталу Odds.ru, что сделка между клубами успешно завершена. По словам функционера, полузащитник стоил «красно-белым» 27 000 000 евро.



Футболист прибыл в Москву в ночь со вторника на среду. Однако общения с журналистами португальский легионер избежал – представители «Спартака» быстро увели его от прессы.



Фернандеш защищал цвета «Бешикташа» с 2022 года, проведя за команду 131 матч, в которых он занес в свой актив 18 голов и 16 ассистов. До того, как хавбек оказался в стане «черных орлов», в его карьере были «Тоттенхэм», «Бенфика», «Галатасарай» и «Ризеспор».



Примечательно, что эксперты «Transfermarkt» оценивают 26-летнего Жедсона в 18 млн евро, что на 9 миллионов меньше суммы, заплаченной «Спартаком».