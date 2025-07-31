Официально: Луис Диас перешел в «Баварию»

Дата публикации: 31-07-2025 08:32

Луис Диас сменил клубную прописку. Как и ожидалось, новым местом работы колумбийского вингера стала «Бавария».



По данным пресс-службы мюнхенцев, с игроком заключен трудовой договор до середины 2029 года. За команду Венсана Компани новичок будет выступать с 14-м номером на спине.



Интернет-ресурсу «Transfermarkt» удалось узнать, что чемпион Германии выкупил права на Луиса у «Ливерпуля» за 70 млн евро. Еще пять миллионов «мерсисайдцы» получат в будущем в качестве бонусных отчислений.



Таким образом, Диас вошел в тройку самых дорогих приобретений «Баварии» в истории, уступив только Гарри Кейну (€ 95 млн) и Лукасу Эрнандесу (80).



За время выступлений в футболке «Ливерпуля» колумбиец был задействован в 148 встречах в различных турнирах. В них он стал автором 41 забитого мяча и 23 голевых передач.



Напомним, этим летом «красные» заключили контракты с защитником Джонатаном Та из «Байера» и полузащитником Томом Бишофом, представлявшим «Хоффенхайм».