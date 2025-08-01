"Шальке-04" - "Герта". Прогноз на матч второй немецкой бундеслиги 1 августа

Дата публикации: 01-08-2025 17:59

Открытие нового сезона во Второй Бундеслиге ознаменуется матчем, который вполне мог бы украсить и элитный дивизион немецкого футбола. «Шальке» и «Герта» — клубы с богатой историей и европейским опытом — в последние сезоны переживают не лучшие времена и теперь вынуждены бороться за выживание и возрождение во втором эшелоне.

Прошлый сезон для обеих команд сложился неудачно. «Шальке», вернувшийся из Бундеслиги, полностью провалился, заняв лишь 14-е место с 38 очками и катастрофической обороной — 62 пропущенных мяча, хуже только у двух команд. «Герта» финишировала чуть выше — на 11-й строчке с 44 очками, но тоже далеко от своих амбиций. Сейчас же — новый старт, и амбиции у обеих команд остались прежними: возвращение в Бундеслигу. Вопрос — хватит ли для этого ресурсов?

Летнее межсезонье не обошлось без изменений в составах. В «Шальке» кадровые потери даже перевесили приобретения. Клуб покинули несколько ключевых футболистов, а из новичков стоит отметить лишь двух центральных защитников: боснийца Катича, купленного у «Цюриха» за 450 тысяч евро, и Тимо Беккера из «Хольштайна». Ставка явно сделана на укрепление линии обороны, которая в прошлом сезоне выглядела катастрофически. Кроме того, клуб сменил главного тренера: команду возглавил 42-летний австриец Мирон Муслич. Это его первый опыт работы в Германии, и от того, как быстро он адаптируется, будет зависеть многое.

У «Герты» смена тренера произошла еще в феврале — команду принял 47-летний Штефан Ляйтль. Летом он получил возможность провести полноценную подготовку и настроить состав под свои требования. Любопытно, что один из ключевых трансферов — полузащитник Зегуин, пришедший как раз из «Шальке». Кроме того, берлинцы арендовали у «Вердера» нападающего Давида Ковнацкого, заплатив за него полмиллиона евро. Продажа молодого таланта Мазы в «Байер» (за 12 млн) позволила «Герте» немного раскрепоститься на трансферном рынке.

Однако не обошлось без проблем и на старте нового сезона. У «Шальке» травмированы несколько игроков основы: защитник Калас, хавбеки Бахман и Эль-Фаузи, вингер Чибара и капитан, он же форвард, Кенан Караман. У «Герты» ситуация не лучше: вне игры оба вратаря — Герсбек и Голлер, защитник Брукс, полузащитники Сесса и Зегуин (так что сыграть против бывших не получится), а также нападающие Ризе и Шулер. Защитник Гехтер дисквалифицирован еще с прошлого сезона.

Оценивая матч, стоит понимать: это первая игра сезона, а значит, высокая степень неопределенности. «Герту» букмекеры считают фаворитом, но с учетом кадровых проблем и нестабильности подготовки силы команд примерно равны. Оптимального состава ни у тех, ни у других пока нет, как и полной сыгранности.

Поэтому логично опереться на статистику и форму подобных матчей. Во-первых, часто стартовые туры приносят голевую активность, особенно в первом тайме — ставка на тотал больше 1,5 голов до перерыва предлагается за коэффициент 2,35–2,40. Во-вторых, разумным выглядит вариант «обе забьют и тотал больше 2,5» — котировки на уровне 1,85–1,89. И, наконец, можно рассмотреть интересный исход — «обе забьют хотя бы в одном тайме» за 1,90–1,95. Это не только вероятно, но и потенциально выгодно, учитывая уязвимость обороны и атакующий потенциал обеих команд.

Так что, хотя «Шальке» и «Герта» в последние годы переживают не лучшие времена, матч между ними обещает быть живым, напряженным и результативным.