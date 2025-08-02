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«Тоттенхэм» хочет подписать Коло-Муани

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Рандалю Коло-Муани, центральному нападающему «ПСЖ».

Как стало известно журналисту Себастьену Видалю, представители «шпор» уже начали обсуждение возможного перехода игрока с руководством парижского клуба. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 50 000 000 евро.

Коло-Муани, проведший вторую половину минувшей кампании в аренде в туринском «Ювентусе», также находится в сфере интересов итальянского клуба. Однако «Тоттенхэм» намерен побороться за 26-летнего француза.

Всего в сезоне-24/25 в активе центрфорварда 12 забитых мячей и 4 результативные передачи в 36 играх.

По версии «Трансфермаркт». рыночный ценник на Коло-Муани равняется 30 млн евро.

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