«Тоттенхэм» хочет подписать Коло-Муани

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Рандалю Коло-Муани, центральному нападающему «ПСЖ».



Как стало известно журналисту Себастьену Видалю, представители «шпор» уже начали обсуждение возможного перехода игрока с руководством парижского клуба. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 50 000 000 евро.



Коло-Муани, проведший вторую половину минувшей кампании в аренде в туринском «Ювентусе», также находится в сфере интересов итальянского клуба. Однако «Тоттенхэм» намерен побороться за 26-летнего француза.



Всего в сезоне-24/25 в активе центрфорварда 12 забитых мячей и 4 результативные передачи в 36 играх.



По версии «Трансфермаркт». рыночный ценник на Коло-Муани равняется 30 млн евро.