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«Спартак» положил глаз на защитника «Фенербахче» Джику

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Защитник Александер Джику, представляющий «Фенербахче», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

«Чемпионат» информирует о том, что ганским игроком активно интересуется столичный «Спартак», стремящийся укрепить свои состав в преддверии нового сезона. По оценкам экспертов, рыночная стоимость 30-летнего Джику на данный момент составляет около 6,5 миллиона евро.

Также в шорт-листе «красно-белых» фигурирует еще один центрбек, выступающий в турецкой Суперлиге – Карлос Куэста из «Галатасарая».

В прошедшем клубном сезоне Александер был задействован в 38 матчах за «жёлтых канареек», где отметился одним забитым мячом и получил одиннадцать предупреждений.

С 2020 года Джику вызывается в сборную Ганы. В футболке национальной команды он отыграл 33 встречи (2 гола).

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