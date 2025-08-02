«Милан» предложил € 10 млн и Беннасера за Влаховича

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

«Милан» предпринимает активные шаги по усилению атаки в текущее трансферное окно. Так, издание «La Repubblica» утверждает, что «россонери» контактируют с «Ювентусом» на предмет возможного перехода Душана Влаховича.



В рамках переговорного процесса миланцы предложили туринскому клубу 10 млн евро и своего хавбека Исмаэля Беннасера в обмен на сербского нападающего. Однако боссы «Юве» не готовы соглашаться на такие условия – «бьянконери» рассчитывают получить с продажи 25-летнего Душана не менее 60 000 000 евро.



Влахович примкнул к «Ювентусу» в начале 2022 года, перейдя из «Фиорентины» за € 83,5 млн. В сезоне-24/25 центрфорвард отличился 17 мячами и 5 голевыми пасами в 44 встречах.



Ориентировочная стоимость серба – 35 млн евро (данные с сайта Transfermarkt.de). Трудовое соглашение футболиста со «старой синьорой» актуально до следующего лета.