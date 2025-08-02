13:32 ()
Свернуть список

В «МЮ» уверены в трансфере форварда из Бундеслиги

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

«Ман Юнайтед» уверен в успешном завершении переговоров по Беньямину Шешко из «РБ Лейпцига», о чем передает «TBR Football». Словенский нападающий готов стать частью «красных дьяволов», несмотря на отсутствие у клуба еврокубков в новом сезоне.

Ранее британская пресса связывала Шешко с «Ньюкаслом», который, в отличие от «Юнайтед», сыграет в Лиге чемпионов. Тем не менее, по последним данным, 22-летний футболист предпочитает попробовать свои силы в АПЛ именно в команде с «Олд Траффорд».

«Лейпциг» рассчитывает выручить за игрока сборной Словении около 75 млн евро, не считая возможных бонусов.

Шешко является выпускником академии австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург». В летнее трансферное окно 2023 года он был продан немцам за 24 миллиона евро. С тех пор Беньямин записал на свой счет 87 матчей с 47 набранными очками по системе «гол+пас» (39+8).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close