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«МЮ» предложил € 85 млн за переход Шешко из «Лейпцига»

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Борьба за словенского бомбардира Беньямина Шешко обостряется. В гонку за игрока «РБ Лейпциг» вступил «Манчестер Юнайтед», предложивший немецкому клубу компенсацию в размере 85 000 000 евро. Такой информацией располагает «Bild».

Согласно источнику, «красные дьяволы» не единственные претенденты на 22-летнего футболиста. Серьезную конкуренцию им составляет «Ньюкасл», который, как стало известно еще в субботу, сделал предложение руководству «быков» в размере 80 млн евро.

Отмечается, что Шешко в данный момент занимается по индивидуальной программе, не участвуя в общих тренировках команды.

В завершившемся сезоне центрфорвард сумел отличиться 21 мячом и 6 ассистами в 45 поединках.

Контракт, связывающий словенца с «Лейпцигом», рассчитан до 2029 года. «Трансфермаркт» оценивает Шешко в € 70 млн.

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