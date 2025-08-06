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Агент Миранчука подтвердил переговоры с «Динамо»

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Агент Владимир Кузьмичёв, работающий с Антоном Миранчуком, который на данном этапе своей карьеры представляет швейцарский «Сьон», дал комментарий насчет появившихся в прессе слухов о потенциальном возвращении футболиста обратно в РПЛ.

До этого глава «Сьона» Кристиан Константин сообщал о том, что российский хавбек ведет диалог с представителями «Динамо».

«Действительно, такая информация имеет место быть. Пока воздержусь от более детальных комментариев. Подтверждаю, что переговоры с «Динамо» состоялись. Однако, результаты этих обсуждений на данный момент останутся без огласки», - сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что Миранчук стал игроком «Сьона» осенью 2024 года. До отъезда в Европу он выступал за московский «Локомотив». В завершившемся сезоне в активе Антона 24 выхода на поле с 2 голами и 3 ассистами.

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