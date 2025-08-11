«МЮ» рассматривает Калверт-Льюина на роль дублера Шешко

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

«Манчестер Юнайтед» ищет нападающего на подмену Беньямину Шешко. На прицеле у «красных дьяволов» 28-летний Доминик Калверт-Льюин. Информацию об этом распространило издание «CaughtOffside».



Сообщается, что наставник «манкунианцев» Рубен Аморим намерен сформировать конкурентоспособный состав с широкими возможностями для ротации. Помимо «Юнайтед», кандидатуру игрока также рассматривают в «Вест Хэме» и «Сандерленде».



В настоящее время Калверт-Льюин находится среди свободных агентов. В межсезонье он покинул «Эвертон», поскольку его контракт с клубом из Ливерпуля подошел к концу. Цвета «ирисок» футболист защищал с 2016 года. Всего на счету Доминика 273 сыгранных матча с 71 забитым мячом и 22 голевыми пасами.



По версии «Transfermarkt», форвард стоит 16 000 000 евро.