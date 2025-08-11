«Ювентус» готов арендовать Коло Муани с обязательным выкупом

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

Туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» находятся на финальной стадии переговоров по поводу перехода нападающего Рандаля Коло Муани. Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», стороны близки к оформлению арендного соглашения, которое предусматривает последующий выкуп 26-летнего игрока.



По условиям потенциальной сделки, «старая синьора» выплатит «ПСЖ» фиксированную сумму в размере € 10 млн, а также может перечислить еще 30-35 миллионов в качестве бонусных отчислений, выполнение которых не составит особого труда.



Подчеркивается, что параллельно с этим итальянский клуб работает над закрытием ряда сделок по своим футболистам, чтобы переход Коло Муани состоялся.



Французский бомбардир уже знаком с «Ювентусом», часть предыдущего сезона он провел в аренде в составе туринской команды.



Контракт Рандаля с «красно-синими» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость игрока в 30 млн евро.