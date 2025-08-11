«Ювентус» готов арендовать Коло Муани с обязательным выкупом
Туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» находятся на финальной стадии переговоров по поводу перехода нападающего Рандаля Коло Муани. Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», стороны близки к оформлению арендного соглашения, которое предусматривает последующий выкуп 26-летнего игрока.
По условиям потенциальной сделки, «старая синьора» выплатит «ПСЖ» фиксированную сумму в размере € 10 млн, а также может перечислить еще 30-35 миллионов в качестве бонусных отчислений, выполнение которых не составит особого труда.
Подчеркивается, что параллельно с этим итальянский клуб работает над закрытием ряда сделок по своим футболистам, чтобы переход Коло Муани состоялся.
Французский бомбардир уже знаком с «Ювентусом», часть предыдущего сезона он провел в аренде в составе туринской команды.
Контракт Рандаля с «красно-синими» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость игрока в 30 млн евро.