Забарный попрощался с партнерами по «Борнмуту», игрок летит в Париж

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

Илья Забарный завершил свой период карьеры в английском «Борнмуте». Футболист уже попрощался с одноклубниками в связи с переходом в «ПСЖ».

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, все необходимые соглашения между клубами оформлены. Прибытие 22-летнего центрбека в Париж ожидается сегодня вечером, 10 августа. После прохождения медицинского осмотра будет подписан контракт.

Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит за трансфер защитника фиксированную сумму в размере 63 000 000 евро. Также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты в размере 3 миллионов. По информации «L’Equipe», годовая зарплата Забарного составит € 4,5 млн.

Защитник сборной Украины выступал за «вишен» с 2023 года, приняв участие в 86 встречах он занес в свой актив 1 гол и 1 ассист.

