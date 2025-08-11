«Арсенал» согласовал переход Эзе из «Кристал Пэлас» за € 63,5 млн

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

«Арсенал» вплотную приблизился к заключению контракта с хавбеком Эберечи Эзе, представляющим «Кристал Пэлас». По данным «Football Transfers», клубы достигли принципиального соглашения по финансовой стороне трансфера.



Сообщается, что переход игрока сборной Англии обойдется «пушкарям» в 63,5 миллиона евро. При этом первоначальный взнос составит € 34,5 млн. В настоящий момент стороны ведут переговоры о порядке выплаты оставшейся суммы. Единственным нюансом является стремление «Пэлас» найти подходящую замену Эзе до его ухода.



В минувшей кампании футболист провел 43 матча, набрав 25 очков по системе «гол+пас» (14+11).



Рыночный ценник на 27-летнего атакующего полузащитника равняется 55 миллионам евро.