«Ман Сити» ведет переговоры с окружением Доннаруммы

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

«Манчестер Сити» попытается заполучить вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму, если основной голкипер команды Эдерсон решит сменить клубную прописку. Такая информация была озвучена в эфире телеканала «RMC Sport».



Ранее появились слухи, что Эдерсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».



Согласно источнику, «горожане» уже вступили в диалог с представителями итальянца, которого высоко оценивает тренер команды Хосеп Гвардиола.



Текущий контракт Джанлуиджи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года. Между сторонами отсутствуют договоренности относительно дальнейшего сотрудничества. В парижском клубе ожидают, что 26-летний футболист найдет себе новое место работы до конца августа, в противном случае он останется без игровой практики в сезоне-25/26, о чем его уже проинформировал наставник «красно-синих» Луис Энрике.



В субботу, 9 августа, действующий чемпион Франции объявил о подписании соглашения с новым стражем ворот Лукасом Шевалье, перешедшим из «Лилля» за 40 млн евро.