Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру»
Виллиан Роша больше не будет выступать за ЦСКА. Следующим этапом в карьере 30-летнего бразильца станет переход в состав команды «Аль-Джазира» из Объединенных Арабских Эмиратов, о чем было объявлено в официальном телеграм-канале столичного клуба.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что за своего центрального защитника «армейцы» получат 5 млн евро.
В прощальном обращении клуб выразил признательность Виллиану за его неоценимый вклад в достижения команды: «Вилл, ты стал важной частью команды, завоевав два Кубка России и добившись высоких результатов в чемпионате и Суперкубке. Желаем тебе успехов в новой главе карьеры!».
Футболист защищал цвета ЦСКА с 2022 года. За время пребывания в России Роша поучаствовал в 106 играх (с учетом всех турниров). В них он отметился 7 голами и 9 ассистами.