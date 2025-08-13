Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру»

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

Виллиан Роша больше не будет выступать за ЦСКА. Следующим этапом в карьере 30-летнего бразильца станет переход в состав команды «Аль-Джазира» из Объединенных Арабских Эмиратов, о чем было объявлено в официальном телеграм-канале столичного клуба.



Ранее в СМИ сообщалось о том, что за своего центрального защитника «армейцы» получат 5 млн евро.



В прощальном обращении клуб выразил признательность Виллиану за его неоценимый вклад в достижения команды: «Вилл, ты стал важной частью команды, завоевав два Кубка России и добившись высоких результатов в чемпионате и Суперкубке. Желаем тебе успехов в новой главе карьеры!».



Футболист защищал цвета ЦСКА с 2022 года. За время пребывания в России Роша поучаствовал в 106 играх (с учетом всех турниров). В них он отметился 7 голами и 9 ассистами.