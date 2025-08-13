«ПСЖ» объявил о трансфере защитника сборной Украины Забарного

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

Защитник Илья Забарный, ранее выступавший за английский «Борнмут», сменил клубную прописку и теперь будет играть во французской Лиге 1. Украинский футболист заключил соглашение с «ПСЖ», срок действия которого рассчитан до конца сезона 2029/2030.



Условия финансовой стороны трансфера не были преданы огласке. Однако, по информации «Transfermarkt», переход обошелся парижскому клубу в сумму, превышающую 63 миллиона евро.



В новой команде Забарный получил 6-й игровой номер.



Стоит отметить, что в рядах «Пари Сен-Жермен» также находится российский вратарь Матвей Сафонов. В прессе ранее появлялись сообщения о заинтересованности французского клуба в продаже Матвея турецкому «Галатасараю».



Забарный является воспитанником «Динамо» (Киев). В «Борнмуте» он оказался в зимнее трансферное окно 2023 года за 22,7 миллиона евро. За время, проведенное в английском клубе, Забарный принял участие в 86 матчах, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Кроме того, на счету 22-летнего защитника 49 игр и 3 гола в составе национальной сборной Украины.