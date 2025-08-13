ЦСКА в шаге от покупки центрального защитника «Васко да Гама»

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

Защитник Жуан Виктор, представляющий бразильский клуб «Васко да Гама», вскоре станет игроком ЦСКА (Москва).



Как сообщается на страницах издания «O Janeiro», ссылающегося на спортивного обозревателя Родриго Силверио, переговорный процесс по трансферу 27-летнего футболиста близок к завершению. Официальное объявление о закрытии сделки должно последовать в течение ближайших дней.



Ранее в прессе появилась информация о том, что российский клуб предложил бразильской стороне € 4,5 миллиона за выкуп всех 100% прав на игрока.



В текущем сезоне Виктор был задействован в 29 поединках (2 забитых мяча, 1 результативный пас).



Трудовой договор центрдефа с командой из Рио-де-Жанейро актуален до конца декабря 2028 года, а его рыночный ценник равняется 5 млн евро. (источник – сайт «Transfermarkt»).