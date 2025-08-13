14:13 ()
«Ливерпуль» купит капитана «Кристал Пэлас» за 35 млн фунтов

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

Марк Гехи близок к уходу на повышение.

Авторитетному журналисту Фабрицио Романо удалось разузнать, что «Ливерпуль» практически договорился с «Кристал Пэлас» о приобретении центрального защитника за 35 000 000 фунтов (примерно 40,6 млн евро). Переговоры вышли на финальную стадию, поэтому о трансфере может быть объявлено в самое ближайшее время.

Гехи является воспитанником «Челси». В систему «Пэлас» он попал в 2021 году. Всего на счету футболиста 156 матчей за «стекольщиков», в которых он заработал пять очков по системе «гол+пас» (3+2).

Также Марк проявил себя на международной арене, сыграв 23 раза за сборную Англии (2 ассиста).

На сайте «Трансфермаркт» 25-летнего защитника оценивают в 45 миллионов евро.

