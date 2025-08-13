14:13 ()
«Ньюкасл» усилился игроком «Милана»

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

«Ньюкасл» официально подтвердил переход защитника Малика Тиава из «Милана». Немец подписал с «сороками» многолетний контракт, однако детали соглашения не разглашаются.

По сведениям «Transfermarkt», клуб АПЛ выложил за новичка 35 000 000 евро.

Отмечается, что на руках у Малика было также предложение от «Комо», который ныне возглавляет Сеск Фабрегас, но футболист предпочел продолжить карьеру в «Ньюкасле».

Тиав перебрался на Туманный Альбион после трехлетнего пребывания в «Милане», где он успел провести 85 игр, оформив один гол и два ассиста. До этого 24-летний центрбек выступал за «Шальке».

Его дебют в новом клубе может состояться уже в эту субботу – в первом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет с «Астон Виллой».

