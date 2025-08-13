Гарет Бэйл заинтересован в покупке "Кардиффа"

Дата публикации: 13-08-2025 21:34

Бывший форвард «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл подтвердил, что по-прежнему рассматривает возможность приобретения «Кардифф Сити» и мечтает вернуть родной клуб в английскую Премьер-лигу.

— Это одна из моих целей, — признался Бэйл в интервью Goal. — Мне бы очень хотелось воплотить её в жизнь и подарить болельщикам «Кардиффа» радость. Я родился в Уэльсе и прекрасно понимаю, насколько страстно фанаты поддерживают свой клуб. Мечта любой команды — попасть в Премьер-лигу. Да, это крайне сложная задача, но я определённо хочу попробовать.

Ранее СМИ сообщали, что консорциум, в который входит Бэйл, сделал владельцу «лазурных птиц» Винсенту Тану предложение о покупке клуба в размере 40 миллионов фунтов. Однако малайзийский бизнесмен отклонил эту оферту, посчитав её недостаточной для сделки.

После этого группа инвесторов, представляющая интересы Бэйла, выдвинула новое, более выгодное предложение, детали которого пока не раскрываются. По информации источников, стороны продолжают переговоры, и у сделки всё ещё есть шансы на успешное завершение.

Гарет Бэйл, завершивший карьеру в 2023 году, давно известен своей привязанностью к валлийскому футболу и желанием развивать его на родине. Потенциальная покупка «Кардиффа» может стать для него не просто инвестиционным проектом, а миссией по возвращению клуба на вершину английского футбола.

В случае, если сделка состоится, перед бывшей звездой мирового футбола и его партнёрами откроется сложная, но вдохновляющая задача — построить команду, способную конкурировать за выход в элиту и вновь зажечь сердца преданных фанатов.