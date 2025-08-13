00:29 ()
Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи может перейти в "Ливерпуль"

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может в ближайшее время усилить «Ливерпуль». По информации СМИ, мерсисайдский клуб уже согласовал с капитаном «орлов» условия личного контракта, и теперь стороны ведут переговоры непосредственно о трансфере.

Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 35 миллионов фунтов, включая бонусы. Переговоры между клубами продвигаются, и есть вероятность, что соглашение будет достигнуто уже в течение этой недели.

Помимо Гехи, «Ливерпуль» проявляет интерес и к другому оборонцу — 19-летнему игроку «Пармы» Джованни Леони, который также рассматривается в качестве перспективного варианта для усиления линии защиты.

