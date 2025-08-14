Агенты Джеррарда отказались обсуждать вариант со «Спартаком»

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

«Спартак» проявлял интерес к Стивену Джеррарду. Издание «Metaratings» сообщает о том, что представители российского клуба выходили на связь с агентами английского специалиста, чтобы обсудить возможность его назначения на тренерский мостик.



Тем не менее, представители Джеррарда отказались от переговоров, сославшись на нестабильную геополитическую обстановку, затрудняющую сотрудничество. Аналогичным образом отреагировали и другие известные футбольные наставники, рассматривавшиеся в качестве кандидатов.



Руководство «красно-белых», как утверждается, намерено подстраховаться на случай перемен в тренерском штабе, готовясь к вероятному уходу Деяна Станковича. В связи с этим, проводятся предварительные переговоры с потенциальными кандидатами, чтобы обеспечить оперативное принятие решения в будущем.



Напомним, что 12-го августа «Спартак» потерпел поражение в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо». Следующим испытанием для москвичей станет противостояние с «Зенитом».