13:25 ()
Свернуть список

«МЮ» предложил 80 млн евро за хавбека «Барселоны»

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес привлек внимание скаутов «Ман Юнайтед».

Согласно информации, предоставленной журналистом Себастьеном Видалем, руководство английского клуба сделало предложение каталонцам о приобретении игрока, оценив его в 80 000 000 евро.

Сообщается, что из-за непростой финансовой ситуации, сложившейся в «Барселоне», клубу будет тяжело отклонить подобное предложение.

В минувшем сезоне, учитывая все соревнования, воспитанник академии «сине-гранатовых» сыграл 46 матчей, в которых отличился 8 забитыми мячами и 9 результативными пасами.

Ранее 22-летний испанский футболист заявлял о том, что он не планирует уходить из команды перед началом нового сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close