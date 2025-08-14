«МЮ» предложил 80 млн евро за хавбека «Барселоны»

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес привлек внимание скаутов «Ман Юнайтед».



Согласно информации, предоставленной журналистом Себастьеном Видалем, руководство английского клуба сделало предложение каталонцам о приобретении игрока, оценив его в 80 000 000 евро.



Сообщается, что из-за непростой финансовой ситуации, сложившейся в «Барселоне», клубу будет тяжело отклонить подобное предложение.



В минувшем сезоне, учитывая все соревнования, воспитанник академии «сине-гранатовых» сыграл 46 матчей, в которых отличился 8 забитыми мячами и 9 результативными пасами.



Ранее 22-летний испанский футболист заявлял о том, что он не планирует уходить из команды перед началом нового сезона.