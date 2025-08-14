Защитник «Пармы» в шаге от перехода в «Ливерпуль»

Дата публикации: 14-08-2025 11:09

«Ливерпуль» близок к заключению соглашения с Джованни Леони, выступающим за «Парму».



Как сообщает «talkSPORT», 18-летний центральный защитник договорился с «красными» по условиям личного контракта. Теперь английскому гранду предстоит урегулировать с «Пармой» финансовую составляющую трансфера.



Действующий контракт футболиста с командой из Серии А рассчитан в силе до 2029 года. Ожидается, что «Ливерпулю» придется выложить за его переход порядка 30 млн фунтов.



В стане «мерсисайдцев» придерживаются мнения, что потенциальное приобретение Джованни и Марка Гехи из «Кристал Пэлас» – это не альтернативные, а дополняющие друг друга варианты усиления обороны. Леони рассматривается как талантливый игрок с большим потенциалом, а Гехи – как футболист, готовый сразу занять место в основном составе.



46-й номер «крестоносцев», представляющий сборную Италии U19, несмотря на относительно небольшой опыт – всего 17 матчей за «Парму» и один забитый мяч, считается одним из наиболее перспективных итальянских защитников.