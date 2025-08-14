«Милан» объявил о трансфере защитника Кони де Винтера из «Дженоа»

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

«Милан» посредством социальных сетей сообщил о пополнении в своем составе. Клуб заключил контракт с бельгийским центрбеком Кони де Винтером.



Известно, что футболист перебрался в лагерь «россонери» из «Дженоа», подписав соглашение до середины 2030 года. На «Джузеппе Меацца» он будет выступать с 5-м номером на спине.



По информации СМИ, сумма сделки составила 20 000 000 евро.



Карьера де Винтера в Италии началась еще в 2018 году, когда он присоединился к молодежной команде «Ювентуса». Перед сезоном-23/24 «Дженоа» арендовал бельгийца, а затем выкупил его за 11 млн евро. В минувшей кампании Кони был задействован тренерским штабом в 25 встречах Серии А (3 гола).



Стоит отметить, что у 23-летнего защитника есть опыт выступлений за национальную сборную, где он принял участие в четырех матчах.



Свой первый официальный поединок в новом сезоне «Милан», ведомый Массимилиано Аллегри, проведет уже 17-го августа в рамках 1/32 финала Кубка Италии против «Бари».