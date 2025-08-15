"Ливерпуль" - "Борнмут". Прогноз на матч АПЛ 15 августа

Дата публикации: 15-08-2025 10:52

Новый сезон английской премьер-лиги начнется матчем на легендарном стадионе "Энфилд", где встретятся чемпион и команда Андони Ираолы, произвела впечатление на всех в прошлом сезоне. Болельщики шутят, что за это лето "Ливерпуль" потратил на трансферы столько же, сколько за все годы при Юргене Клоппе. На самом деле это не совсем так, но если в ближайшее время клуб приобретет Исака и центрального защитника, например, Гехи, общая сумма расходов может превысить полмиллиарда евро. За девять лет работы Клоппа в клубе было потрачено около 900 миллионов евро, и ни одна трансферная кампания не была такой масштабной, как нынешняя.

Тем не менее, несмотря на большие траты, болельщики "Ливерпуля" не могут не беспокоиться. Основной акцент в летних покупках был сделан на атакующих игроков, но при этом не была значительно укреплена глубина состава, особенно с учетом того, что клуб продал Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса, а также понес тяжелейшую утрату — трагически ушел из жизни Диогу Жота. В этой ситуации борьба за Исака становится для "красных" крайне важной, и, судя по всему, клуб не собирается сдаваться до последнего. Несмотря на подписание нескольких звездных футболистов, "Ливерпулю" явно не хватает игрока, который мог бы усилить центральную оборону. Речь идет о защитниках, и хотя команда усилила фланги, проблему с центром обороны еще предстоит решить. Важно отметить, что в первом же матче против своей бывшей команды может выйти Милош Керкез, который, возможно, добавит свежести в защитную линию.

Недавний матч за Суперкубок Англии с "Кристал Пэлас" показал, что у "Ливерпуля" есть проблемы, даже если на поле есть сильнейшее сочетание защитников, таких как Вирджил ван Дейк и Ибрагима Конате. В основное время счет был 2:2, и в итоге "красные" проиграли по пенальти. Это свидетельствует о том, что, несмотря на состав, проблемы в игре все еще существуют, и они не всегда легко решаемы. Клопп, вероятно, будет стремиться к усилению позиций в межсезонье, чтобы минимизировать такие потери.

Что касается "Борнмута", то команда Андони Ираолы в прошлом сезоне удивила многих своим стильным и тренерским футболом. Они не обращали внимания на имена соперников и всегда стремились к доминированию на поле. Игра "вишен" стала настоящим откровением, особенно их уникальные розыгрыши стандартных положений. В сезоне 2023/24 "Борнмут" обыграл такие команды, как "Арсенал", и даже одержал победу над "Манчестер Сити". Однако "Ливерпуль" дважды оказался сильнее "вишен". В новом сезоне Ираола наверняка будет стремиться усовершенствовать свою команду и представить новые идеи, что может создать опасность для любого соперника, в том числе для "Ливерпуля".

Летом "Борнмут" сумел неплохо заработать на продаже таких игроков, как Дин Хёйсен, Милош Керкез и Илья Забарный. Однако, стоит отметить, что важно, насколько удастся качественно заменить этих футболистов. Пока же Ираола продолжает развивать стиль игры своей команды и стремится укрепить состав.

Предстоящий матч между "Ливерпулем" и "Борнмутом" обещает быть интересным. Хотя "красные" выглядят фаворитом, матч с "Кристал Пэлас" показал, что у "Ливерпуля" еще есть проблемы, которые могут дать шанс их соперникам. Мы предполагаем, что Ираола мог накопить новые идеи, которые могут оказать влияние на результат встречи. Поэтому ставка на "Х2" (то есть, ничья или победа "Борнмута") с коэффициентом до 3.60 может быть вполне оправданной. Для более осторожных ставок, вариант "обе команды забьют" (кф. до 1.70) тоже выглядит привлекательным, учитывая атакующий потенциал обеих команд.