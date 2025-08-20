"Селтик" - "Кайрат". Прогноз на матч Лиги чемпионов 20 августа

Дата публикации: 20-08-2025 00:58

Казахстанский «Кайрат» подошёл к самой важной стадии еврокубкового пути этого лета. Подопечные Александра Мартыновича и Валерия Громыко прошли уже три квалификационных барьера и теперь находятся всего в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Последним соперником на этом пути станет один из грандов британского футбола — шотландский «Селтик». Первый матч пройдёт в Глазго на легендарном стадионе «Селтик Парк», где хозяева намерены создать себе солидный задел перед ответной встречей в Алматы.

Однако кадровая ситуация у алматинцев далека от идеальной. Валерий Громыко пропустит матч в Шотландии из-за перебора жёлтых карточек. Кроме того, команда не сможет рассчитывать на двух ключевых защитников — Георгия Зарию и Луиша Мату. Потеря сразу трёх игроков основного состава серьёзно осложняет задачу «Кайрата», ведь в гостевых встречах команда и без того испытывала трудности. На прошлых этапах казахстанцы одерживали победы в основном дома: были повержены словенская «Олимпия», финский КуПС и словацкий «Слован». Но на выезде статистика куда скромнее: два поражения и одна ничья. Правда, в Братиславе «Кайрат» сумел пройти дальше благодаря выигранной серии пенальти, несмотря на неудачу в основное время.

У «Селтика» же всё выглядит куда стабильнее. Для шотландцев этот матч станет первым в нынешней Лиге чемпионов, однако команда Брендана Роджерса уже вошла в игровой ритм — за плечами три официальные встречи в сезоне (две в чемпионате и одна в Кубке лиги), и во всех они одержали победы. К тому же у «кельтов» огромный опыт противостояний с клубами из Казахстана именно на стадии квалификации. В 2013 году «Селтик» сумел отыграться после поражения от «Шахтёра» из Караганды (0:2 в гостях, 3:0 дома). В 2016-м в напряжённой дуэли с «Астаной» шотландцы увезли ничью из Казахстана (1:1), а дома добыли победу на последних минутах (2:1). Спустя год история повторилась: в раунде плей-офф «Селтик» разгромил ту же «Астану» в Глазго со счётом 5:0, и даже победа казахстанцев 4:3 на своём поле уже ничего не решала.

История наглядно показывает: на «Селтик Парк» клубы из Казахстана неизменно терпели поражения, а достойные результаты удавалось добывать лишь в домашних матчах. Поэтому нынешняя задача «Кайрата» — не допустить разгрома в Глазго и сохранить интригу перед ответной встречей. Даже минимальное поражение оставит шанс на реванш в Алматы, где команда традиционно играет куда увереннее.

Но объективно фаворитом остаётся «Селтик». Роджерс прекрасно понимает, что длинный перелёт и фактор выездного поля могут осложнить жизнь его подопечным в Казахстане, поэтому задача будет поставлена однозначная — создать комфортный гандикап уже в первом матче. При этом стоит учитывать и сильное давление трибун: атмосфера в Глазго всегда становится дополнительным оружием хозяев.

Прогноз: победа «Селтика» выглядит наиболее логичным исходом. Интересным вариантом видится ставка на хозяев с форой -2 (коэффициент около 1.65–1.70). Есть также смысл рассмотреть сухую победу шотландцев (коэффициент до 1.80), ведь оборона «Кайрата» ослаблена отсутствием сразу нескольких ключевых игроков. Дополнительно можно рискнуть и поставить на то, что в ворота гостей будет назначен пенальти (коэффициент до 3.60) — подобное развитие событий нередко случается в матчах на «Селтик Парк».

Таким образом, «Кайрат» выходит на важнейшее испытание сезона, но именно в Глазго ему будет предельно трудно. Всё будет зависеть от того, сумеет ли команда сохранить интригу до второго матча. А пока всё говорит в пользу убедительной домашней победы «Селтика».