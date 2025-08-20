«Интер» вышел из переговоров по Лукману

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

Миланский «Интер» больше не заинтересован в приобретении нигерийского форварда Адемолы Лукмана, выступающего за «Аталанту».



Как сообщает «Football Italia», руководство «нерадзурри» прекратило переговоры с клубом из Бергамо относительно возможного перехода игрока. Причиной срыва сделки послужили разногласия в оценке стоимости футболиста. Таким образом, Лукман останется в «Аталанте».



Известно, что «Интер» не был готов заплатить за 27-летнего нападающего сумму, превышающую 45 000 000 евро.



По ходу прошлого сезона Лукман принял участие в 40 встречах, занеся в свой актив 20 голов и 7 результативных пасов.



«Transfermarkt» оценивает нигерийца в 60 млн евро.