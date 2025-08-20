13:32 ()
«Спартак» объявил о переходе Самошникова из «Локомотива»

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

Илья Самошников стал новым игроком московского «Спартака». Информацию о заключении 3-летнего договора с защитником распространила пресс-служба «красно-белых».

По сведениям, предоставленным «Спорт-Экспрессом», «Локо» получил за переход 27-летнего футболиста компенсацию в размере 350 миллионов рублей. Помимо этого, в соглашении между клубами прописаны различные бонусы.

Стоит отметить, что последний подобный трансфер из стана «железнодорожников» в «Спартак» был осуществлен в январе 2017-го, когда команду пополнил Александр Самедов.

Самошников представлял «Локомотив» с июня 2023 года, куда перебрался из «Рубина». За период карьеры в столичной команде он принял участие в 70 встречах (5 забитых мячей, 6 голевых передач). Кроме того, на счету левого фулбека 4 матча за национальную сборную, в которых он однажды поразил ворота соперника.

